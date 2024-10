Caltanissetta Studenti | siamo a secco e ci siamo seccati

(Di domenica 6 ottobre 2024) Protesta degliliceali e universitari diche hanno organizzato un corteo contro l’emergenza idrica al grido “e ci”. “La scelta di fare la manifestazione di domenica – hanno spiegato gli organizzatori – non è a caso. Volevamo dimostrare che non era un modo per non fare lezioni e non andare a scuola. Noisinceramente preoccupati per la grave crisi idrica che sta attraversandoe vogliamo far sentire la nostra voce”. Nella città diche forse più di altre in Sicilia sta soffrendo la siccità e la crisi idrica, con turni di distribuzione dell’acqua che in centro hanno raggiunto anche le due settimane di attesa e in alcune contrade anche i tre mesi, oggi sono stati glia chiedere l’intervento della Regione Sicilia. (Laprimapagina)