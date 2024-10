Atletico Tucuman-Tigre Victoria (martedì 08 ottobre 2024 ore 02:00): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 6 ottobre 2024) Al Estadio Monumental Jose Fierro di San Miguel de Tucuman, Tigre Victoria e Atletico Tucuman, entrambe senza successi da tre turni, chiudono la Diciassettesima Giornata della Liga Profesional, l’ultima prima della sosta per gli impegni delle nazionali. Lo 0-0 raccolto sul campo dell’Argentinos Juniors ha permesso al Decano di riprendere a far punti dopo le InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici (Infobetting) (Di domenica 6 ottobre 2024) Al Estadio Monumental Jose Fierro di San Miguel de, entrambe senza successi da tre turni, chiudono la Diciassettesima Giornata della Liga Profesional, l’ultima prima della sosta per gli impegni delle nazionali. Lo 0-0 raccolto sul campo dell’Argentinos Juniors ha permesso al Decano di riprendere a far punti dopo le InfoBetting: Scommesse Sportive e

River Plate-Atletico Tucuman (sabato 14 settembre 2024 ore 02:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici - Al Mas Momumental di Buenos Aires per la Quattordicesima Giornata della Liga Profesional, l'Atletico Tucuman seconda forza del torneo fa visita al River Plate, attardato in classifica. Il Millionario, senza successi da cinque incontri, è mestamente undicesimo con 18 punti in tredici match, ad una

River Plate-Atletico Tucuman (sabato 14 settembre 2024 ore 02:00): formazioni, quote, pronostici - Il Millionario, senza successi da cinque incontri, è mestamente undicesimo con 18 punti in tredici match, ad una distanza di nove lunghezze dalla capolista Velez Sarfield. I ragazzi […] InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici . Al Mas Momumental di Buenos Aires per la Quattordicesima Giornata ... (Infobetting)

Atletico Tucuman vs Independiente Rivadavia – pronostico e possibili formazioni - Dopo tre sconfitte consecutive per 1-0 tra la fine di maggio e la metà di giugno, gli uomini di Martin Cicotello non hanno ancora subito gol nelle successive tre uscite, ottenendo sette punti su nove. L’attaccante Luis Rodriguez ha aperto il suo conto nel suo secondo periodo con la squadra di casa ... (Sport.periodicodaily)