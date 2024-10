A Novate Milanese uomo spara al figlio della compagna dopo una lite: 18enne colpito al collo, è gravissimo (Di domenica 6 ottobre 2024) lite finisce a colpi di pistola, uomo spara al figlio della compagna alle porte di Milano: 18enne in gravissime condizioni (Di domenica 6 ottobre 2024)finisce a colpi di pistola,alalle porte di Milano:in gravissime condizioni (Notizie.virgilio)

A Novate Milanese uomo spara al figlio della compagna dopo una lite: 19enne colpito al collo, è gravissimo - lite finisce a colpi di pistola, uomo spara al figlio della compagna alle porte di Milano: 19enne in gravissime condizioni. (Notizie.virgilio)

Sparatoria in un night club: ferito un uomo - Tuttavia, sono stati sequestrati alcuni indumenti trovati nella lavatrice, poiché potrebbero essere compatibili con quelli che l'uomo indossava la notte dell'incidente, secondo quanto emerso dalle riprese delle telecamere di sorveglianza. Al centro delle indagini c'è un cittadino albanese, circa ... (Ilrestodelcarlino)

Spara un colpo di pistola al collo di un uomo nel Varesotto: ricercato per tentato omicidio - I carabinieri stanno indagando per rintracciare l'uomo che nel pomeriggio del 3 ottobre ha Sparato al collo a un rivale a Sesto Calende (Varese). Il ferito è in condizioni gravi.Continua a leggere . (Fanpage)