Firenze (ITALPRESS) – "Noi giovani ci impegniamo a sostenere e sviluppare imprese che abbiano come obiettivo non solo il profitto ma anche il miglioramento delle condizioni sociali e ambientali dei nostri territori. Ci impegniamo ad acquistare consapevolmente, informandoci sul luogo di provenienza dei prodotti e sulle condizioni di lavoro". Sono questi i cardini del "Manifesto dei giovani per una Nuova Economia Sociale e Civile", redatto dai molti studenti provenienti da tutta Italia durante la tre giorni del Festival Nazionale dell'Economia Civile che si è chiuso oggi a Firenze. Il Festival, giunto alla 6a edizione, ha scelto il tema della partecipazione.

Unlimitednews - A Firenze il Manifesto giovani per una Nuova Economia Sociale e Civile

In partenza a Firenze un corso ITS nel settore delle costruzioni per giovani diplomati dai 18 ai 34 anni - Il corso è completamente gratuito, una possibilità ghiotta per i giovani dai 18 ai 34 anni in possesso di Diploma. Nello specifico di un diploma di scuola secondaria superiore oppure di un percorso quadriennale di Istruzione e Formazione tecnica Professionale (leFP) integrato da un percorso di... (Firenzetoday)

Con la mostra fotografica di Massimo Listri e con "Anche in un castello si può cadere" dei giovani artisti in residenza, Manifattura Tabacchi a Firenze compie un altro passo per completare l'ambizioso progetto di rigenerazione urbana - Ascoltandolo e vedendo le sue immagini, viene voglia di viaggiare, o meglio, ci si pente di quanti luoghi straordinari esistano che varrebbe la pena andare a vedere. Questa volta l’occasione è la scoperta di Manifattura Tabacchi, un progetto di rigenerazione urbana nato dalla trasformazione della ... (Iodonna)

