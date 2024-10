Mollerò per l’infamia di pochi | l’ira funesta di Giorgia Meloni contro gli eletti di Fratelli d’Italia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 5 ottobre 2024) Tutta colpa di una chat. La presidente del Consiglionon sopporta che sui giornali finiscano le comunicazioni interne dei parlamentari di. E l’ennesima pubblicazione, che stavolta riguardava la convocazione per l’elezione di un nuovo giudice della Corte Costituzionale, alla fine la fa esplodere. E poche ore dopo si sfoga proprio lì: «Io alla fineper questo. Perché fare sta vita per far eleggere sta gente anche no». E poi: «dimi costringe a non avere rapporti con i gruppi (parlamentari, ndr). Molto sconfortante». Nell’ultimo anno la premier si è spesso arrabbiata con gli alleati, ma anche con i ministri del suo governo come è successo con Gennaro Sangiuliano. E naturalmente anche per le vicende di sua sorella Arianna.