FOTO L’impegno dei Vigili del fuoco per la sicurezza G7

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 5 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa provincia di Avellino, nel periodo dal due e fino al quattro ottobre è stata interessata da un evento di rilevanza Internazionale, il “G7 ITALIA – con la riunione dei Ministri dell’Interno”. Tale evento ha richiesto da parte deideldi Avellino, un notevole potenziamento del dispositivo di soccorso. Nello specifico è stato effettuato il: •?potenziamento di una squadra (5 unità) in sede centrale; •?potenziamento di una squadra (5 unità) nella sede del distaccamento di Grottaminarda; •?due unità autista per mezzi di supporto (autoscala e autobotte) in sede centrale; •?due unità autista per mezzi di supporto (Autobotte/Chilolitrica) nella sede di Grottaminarda; •?una squadra di presidio nelle località dell’evento composta da 5 unità; •?un posto di comando avanzato con UCL (unità di crisi locale), nelle località dell’evento, con n.