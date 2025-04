Universalmovies.it - The Stolen Girl | Il trailer della serie britannica su Disney+

ha condiviso ilufficiale di The, ladi originein arrivo in piattaforma dal 16 aprile.Lain cinque episodi nasce dalla collaborazione tra Quay Street Productions (parte di ITV Studios) e Brightstar, e prende ispirazione dal romanzo bestseller di Alex Dahl, con una sceneggiatura adattata da Catherine Moulton. Al centrostoria l’estenuante ricerca di una figlia rapita da parte di due genitori, e l’agghiacciante scoperta dietro il suo rapimento.Theè interpretata da Denise Gough (Andor), Holliday Grainger (Strike), Ambika Mod (One Day), Jim Sturgess (Cloud Atlas), Bronagh Waugh (The Suspect) e Michael Workéyè (My Lady Jane), Theè stata adattata da Catherine Moulton (Baptiste) dal romanzo bestseller di Alex Dahl (Playdate) ed è diretta da Eva Husson (Mothering Sunday).