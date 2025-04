Fiumicino grande partecipazione al convegno sull’autismo

Leggi su Ilfaroonline.it

alpresso l’Aula Consiliare del Comune di, 3 aprile 2025 – Si è svolto ieri mattina, presso l’Aula Consiliare del Comune di, ildedicato all’Autismo in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo. L’evento, patrocinato dal Comune die organizzato in collaborazione con l’Associazione “Il Cuore di Cristiano”, ha rappresentato un’importante occasione di confronto per sensibilizzare la cittadinanza e promuovere la conoscenza su un tema che coinvolge milioni di persone in tutto il mondo.L’incontro ha visto ladi numerosi esperti del settore, rappresentanti istituzionali e testimonianze dirette, offrendo una panoramica completa sulle sfide e sulle opportunità legate all’autismo.