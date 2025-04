Ilfattoquotidiano.it - Mourinho impazzisce e strizza il naso all’allenatore del Galatasaray – Video

Follia di Jose, che hato ildell’allenatore del, Okan Buruk, dopo che il suo Fenerbahce è stata eliminato dalla Coppa di Turchia al termine di un infuocato derby di Istanbul che ha portato anche all’espulsione di 3 calciatori. In unampiamente condiviso sui social media, si notache allunga la mano verso il suo avversario per afferrargli il. Buruk cade quindi a terra tenendosi il viso prima che il portoghese venga fatto allontanare. Ilha vinto la gara valida per i quarti di finale 2-1 e subito dopo ha pubblicato una foto sul suo account ufficiale X di un sorridente Buruk che guarda nella direzione di.“Mi hato ilda dietro. C’è stato un leggero graffio. Certo, non è un gesto molto elegante“, ha detto Buruk dopo la partita.