Lanazione.it - Un corso per Tecnici del Comportamento ABA nei servizi per la disabilità

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 3 aprile 2025 – Una formazione teorica e pratica perdelneiper la. Il, al via dal mese di aprile, è promosso dall’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” dei Padri Passionisti di Agazzi insieme all’associazione Amico-Di ed è finalizzato a favorire la specializzazione di professionisti su principi e procedure dell’Analisi Comportamentale Applicata. Questo modello scientifico, meglio conosciuto come ABA - Applied Behavior Analysis, è consigliato dall’Istituto Superiore di Sanità per la validità e l’efficacia nel migliorare la qualità della vita di persone con disturbi del neurosviluppo in età evolutiva e in età adulta nei diversi contesti sanitari, sociosanitari o educativi, sostenendo potenziamento e sviluppo di comportamenti significativi quali abilità scolastiche, sociali, comunicative, autonomie personali e comunitarie.