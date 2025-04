Dilei.it - Chi è Giovanni Bagnasco, l’attore scelto da Valeria Golino con la sindrome di Treacher Collins

Tra le nuove stelle del cinema italiano arriva, tra i protagonisti della nuova serie tv L’arte della gioia.è nato con ladi, che colpisce i tratti del volto e nella fiction diretta da Valeriotrasforma le proprie insicurezze in forza, offrendo un’interpretazione commovente e delicata. Ma da dove arriva questo nuovo talento? Scopriamo qualcosa di più sulla sua vita.Chi è, nato in Toscana 25 anni fa, è l’emblema della Generazione Z. Un “ragazzo come tanti” – così come si definisce in una lunga intervista al Corriere della Sera – che non ha paura di sperimentare, sbagliare e ricominciare per trovare la propria strada. Vive a Chianciano Terme, “cresciuto in provincia: campagna, spazi aperti, libertà, l’agriturismo che gestivano i miei genitori.