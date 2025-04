Tvzap.it - “Non si nascondono più”. I vip italiani beccati insieme: i baci al ristorante (FOTO)

Leggi su Tvzap.it

Personaggi Tv. Dopo mesi di lontananza e qualche flirt passeggero nel mezzo, la nota conduttrice televisiva e l’esponente di spicco della politica italiana tornano a far parlare di sé. Il settimanale Chi li ha paparazzatiper le vie di Roma, intenti a scambiarsiappassionati dopo una cena romantica. Un ritorno di fiamma che sembra cancellare la parentesi di separazione vissuta nei mesi scorsi. (Continua dopo le)Leggi anche: Shaila Gatta e la rottura con Lorenzo Spolverato: interviene il padre di leiLeggi anche: Nanni Moretti operato d’urgenza per un infarto: ecco le sue condizioniAnna Falchi e Andrea Crippa, cena romantica esotto i lampioni di RomaLa conduttrice Rai e il vicesegretario federale della Lega per Salvini Premier non sipiù. Dopo una cena a Prati, quartiere chic della Capitale, i due si sono concessi una passeggiata tra le vie illuminate del centro, scambiandosi effusioni tra una porta e l’altra.