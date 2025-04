Rompipallone.it - Milan, Thiaw vola al Bayern: scambio di difensori

Il derby di Coppa Italia trae Inter è stato seguito anche da emissari di alcuni top club europeiAd assistere all’andata della semifinale di Coppa Italia trae Inter c’era Mehdi Benatia, direttore sportivo dell’Olympique Marsiglia, ma non solo.Oltre all’ex difensore di Roma e Juventus sugli spalti dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ dio è stato visto anche un altro addetto ai lavori. Si tratta di Vincent Kompany, ex difensore di Anderlecht, Amburgo e Manchester City, oggi tecnico delMonaco. Il trainer belga avrà sicuramente approfittato della stracittadina per studiare da vicino l’Inter, prossimo avversario delMonaco in Champions League, ma non solo.Quello di Vincent Kompany potrebbe essere stato anche un blitz di mercato legato principalmente al. Già, perché da tempo ilMonaco è sulle tracce di Malick, difensore tedesco classe 2001 che i rossoneri hanno prelevato tre anni fa dallo Schalke 04 per poco meno di 10 milioni di euro.