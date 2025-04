Liberoquotidiano.it - Musk? Una bufala. E in borsa... Sospetti clamorosi

Articolo spazzatura o scoop sopraffino? Nel pomeriggio il magazine statunitense Politico diffonde la notizia che Donald Trump avrebbe riferito alla sua cerchia ristretta, compresi i membri del suo gabinetto, che Elonsi dimetterà nelle prossime settimane dal suo attuale ruolo governativo di fustigatore degli sprechi. Il presidente sarebbe soddisfatto dell'iniziativa dia capo del Dipartimento di efficienza governativa (Doge), secondo tre collaboratori di Trump a cui è stato concesso l'anonimato per descrivere l'evoluzione della relazione, ma entrambi gli uomini hanno deciso negli ultimi giorni che presto sarà il momento per il Ceo di SpaceX di tornare alle sue attività e assumere un ruolo di supporto. Vero o falso? Per la Casa Bianca non ci sono dubbi. E la replica arriva a stretto giro, proprio su X, per bocca, o meglio per post, della portavoce del quartier generale presidenziale Karoline Leavitt: «Questo scoop è spazzatura: il presidente e Elonhanno detto entrambi pubblicamente che Elon lascerà il servizio pubblico in qualità di impiegato speciale del governo una volta che sarà concluso il suo lavoro».