Elle | prima foto ufficiale della serie prequel di La rivincita delle bionde

Leggi su Cinefilos.it

di LaReese Witherspoon ha condiviso unaocchiata a Lexi Minetree nel ruolo diWoods in “”, la prossimadi Prime Video La. Laha recentemente iniziato le riprese, ha annunciato Witherspoon su Instagram. “Harvard è stata dura. Il liceo è stato più duro. La nostra nuova, è ora in produzione!” ha scritto.Secondo la sinossi, la“segueWoods al liceo mentre apprendiamo le esperienze di vita che l’hanno trasformata nella giovane donna iconica che abbiamo imparato a conoscere e ad amare nel primo film di “La“.Lexi Minetree è stata annunciata come protagonista a febbraio. Il cast include anche Tom Everett Scott nel ruolo del padre die June Diane Raphael in quellomadre.