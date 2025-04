Lanazione.it - Riapre la “Capannina” all’Arno. Il Comune investe 120 mila euro per interventi di recupero

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 3 aprile 2025 –la “. Il120perdi. Il Sindaco: “Restituiamo un luogo storico alla nostra comunità” La “, punto di ristoro e di ritrovo fino dagli anni ’60, che la precedente amministrazione aveva dato via in cambio di lavori, è stata riacquistata durante il primo mandato dell’Amministrazione Chiassai Martini e tra pochi mesi riaprirà. A giorni partiranno glidi risanamento effettuati dall’Amministrazione comunale per 120che riguarderanno l’immobile e la riqualificazione della parte esterna di circa 370mq. E’ stato aggiudicato anche il contratto di locazione, una nuova gestione che provvederà agli arredi interni ed esterni del locale. Soddisfatte il Sindaco Silvia Chiassai Martini e l’Assessore Sandra Nocentini per un altro obiettivo di mandato che viene raggiunto: “Larappresenta un pezzo della nostra storia – afferma il Sindaco - chiusa da decenni, era una ferita al cuore che volevamo guarire.