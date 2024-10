Chelsea Maresca | Non possiamo competere con Manchester City e Arsenal

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 4 ottobre 2024) “Non penso checon, che hanno lavorato con lo stesso allenatore da nove e cinque anni. Se vuoi, ti serve quel tempo, è una grande differenza. L’obiettivo è migliorare e colmare il gap passo dopo passo, ma in questo momento non siamo pronti. Più tempo stai insieme e meglio è”. Lo ha dichiarato Enzoin vista della partita tra il suoe il Nottingham Forest. I Blues, che arrivano da stagioni deludenti, sono attualmente quarti in classifica con 13 punti in sei partite: “Nei primi due mesi c’è stato tanto rumore attorno al club, ma spero che riusciamo a continuare su questa strada. Non ero qua lo scorso anno, l’unica cosa che posso dire è che da quando sono qua mi piace essere concentrato.