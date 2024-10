Vuole buttarsi nel vuoto | salvato dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) È riuscito a scavalcare la ringhiera del balconcino di casa e a ritrovarsi penzoloni nel, senza che i familiari riuscissero a fermarlo. In pochi secondi. Così, da questa posizione, minacciava didal quinto piano. Se l’ottantanovenne è ancora vivo, il merito è deiche sono subito intervenuti riuscendo a salvare l’anziano, dopo la richiesta disperata dei parenti. È successo alle 18.30 di martedì 1 ottobre, in zona Baggio. La richiesta di aiuto è arrivata alla centrale operativa dei: i parenti dell’uomo erano terrorizzati. Sarebbe bastato un niente, anche solo una distrazione, a far precipitare l’anziano nel, che minacciava il suicidio e non permetteva a nessuno di avvicinarsi. Non c’era tempo da perdere.