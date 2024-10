Paura per Nanni Moretti ha avuto un infarto | Sto già meglio

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Martedì primo ottobreè stato colpito da unma sta già. A rassicurare sulle sue condizioni è lo stesso regista al pubblico del cinema Vittoria di Napoli che lo attendeva il 2 ottobre per la presentazione del film Vittoria, diretto da Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman e prodotto dalla sua Sacher Film: «Mi dispiace non essere lì con voi, ma sto bene. Starò, tornerò presto», ha detto in un videomessaggio. Ricoverato e poi dimesso dopo i controlli, 24 ore dopo il 71enne ha presenziato a Roma, presso il cinema Sacher, alla proiezione della stessa pellicola presentata a Napoli. Articolo completo:per, haun: «Sto già» dal blog Lettera43