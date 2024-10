Non ho più la prostata l’anca destra niente ginocchia Ma sono ancora qui e non sono mai stato così felice

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Elton John riflette sulla salute e sulla gratitudine a 77 anni A 77 anni, Elton John ha dovuto affrontare numerose sfide per la salute nel corso degli anni e ammette di non essere più nella forma fisica della sua giovinezza. Tuttavia, nonostante queste lotte, il leggendario musicista rimane profondamente grato e soddisfatto della sua vita. Battaglie per la salute e umorismo al New York Film Festival Durante la première di Elton John: Never Too Late al New York Film Festival, accompagnato dal marito David Furnish e dal co-regista RJ Cutler, Elton ha parlato apertamente dei suoi problemi di salute con notevole umorismo e serenità. “A dire il vero, non mi resta molto”, ha scherzato. “Non ho più le tonsille, le adenoidi o l’appendice. Non ho più la, il ginocchio sinistro o il ginocchio destro.