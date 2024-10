Marina Tagliaferri curiosità ex fidanzato e vita privata dell’attrice di Un posto al sole

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2024)è un’attrice nota al grande pubblico come volto di Giulia Poggi, tra i protagonisti della soap più longeva della tv italiana, UnAl. Stasera l’artista sarà ospite di Donne Sull’Orlo Di Una Crisi Di Nervi, show condotto da Piero Chiambretti in onda a partire dalle 21:30 su Raitre. Romana, classe 1953 ha conseguito il diploma all‘Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico, dedicandosi in seguito al teatro dove ha lavorato con Carmelo Bene (Amleto), Gabriele Lavia (Misura Per Misura), Ugo Pagliai e Paola Gassman, Giorgio Albertazzi. Il debutto al cinema nel 1988 con Arrivederci e Grazie di Giorgio Capitani, in tv la vediamo per la prima volta nel 1977 diretta da Vittorio Gassman ne L’Edipo Re.