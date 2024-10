Judo Samurai Jesi terzo posto per Alex Ntipadem a Lipsia

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La stagione riparte con un risultato eccellente. Il clubno subito in vetta ai risultati nazionali e internazionali, 3 ottobre 2024 – Nuovo anno sportivo 24-25 e si riparte con ottime prestazioni degli atletini della. Al torneo internazionale “Coppa Bmw di”, in Germania, l’atletanosi è classificato alnei 81KG Cadetti, dopo 4 vittorie consecutive, cedendo al fortissimo ucraino in semifinale e vincendo la finale per il podio di bronzo contro un atleta di. Ottenendo, tra l’altro, il premio per il miglior Ippon (punteggio di prestigio nel). Ottima la prestazione anche di Mtiraoui Dhia quinto classificato nei 81 kg e settimi classificati Papalini Francesco e Carosi Nicola, rispettivamente nei 55 kg e nei 66 kg.