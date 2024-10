Energia Sport Missione Comune 2024 | prorogata la scadenza del bando

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 3 ottobre 2024) E’ stataladi, ildell‘Istituto per il Creditoivo e Culturale S.p.A. realizzato in collaborazione con l’Anci che sostiene la realizzazione, la riqualificazione e gli interventi di efficientamento energetico dell’impiantisticaiva pubblica attraverso finanziamenti a tasso d’interesse completamente abbattuto per gli Enti Territoriali. Fino al 5 dicembre, i Comuni, le Unioni di Comuni, i Comuni in forma associata, le Citta’ Metropolitane, le Province e le Regioni potranno richiedere un finanziamento a tasso completamente abbattuto per ristrutturare, efficientare e attrezzare gli impiantiivi.