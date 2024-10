Asfaltature al via i lavori in 65 strade del Comune

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Lucca, 3 ottobre 2024 –più belle e sicure ma soprattutto niente più”toppe”. Al via proprio in questi giorni, anche se il tempo non è di aiuto, la seconda fase di rifacimenti stradali programmata daldi Lucca che – con un investimento di quasi 3 milioni di euro – come promesso si dedicherà non solo allepiù note e trafficate ma anche alle vie delle frazioni che, da decenni, necessitano di interventi. Una manutenzione costante e programmata e non più “straordinaria” che entro l’anno vedrà rinnovate ben 65: le prime ad essere interessate dai cantieri saranno via Salicchi, via Consani, via Romana, via Lucio Papa III, via Aldo Muston e Piazza della Cittadella in centro storico. Prima di Natale, sarà terminato anche l’intervento di rifacimento delle pietre in via della Zecca.