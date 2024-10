New Saints gallesi ruspanti Tra entusiasmo e tradizione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La Conference League ha già insegnato alla Fiorentina che snobbare gli avversari non si può. Nemmeno quelli che sulla carta sono nettamente inferiori. È il caso dei Newche giocano le loro partite interne in campionato a Oswestry, in Inghilterra. Club di nascita recente (1959) che nel corso degli anni ha spesso cambiato nome. L’approdo nella massima serie nel ‘92/’93, nel 2000 il primo campionato conquistato. Nel 2003 la svolta e la fusione con l’Oswestry Town, antica squadra inglese, che la Uefa ha approvato perché i due club appartengono a federazioni diverse. Oggi è senza dubbio la squadra gallese più forte anche se il valore della rosa (2,74 milioni) è più o meno paragonabile al cartellino del solo Terracciano. Insomma, divario tecnico abissale, ma l’deinon è da sottovalutare. In campionato navigano al quinto posto.