Inchiesta ultras l’esperto | Biglietti in cambio della pace il peccato originale dei presidenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) “L’errore più grande lo hanno fatto alcuni, in passato e forse anche oggi. Hanno regalatoper avere tranquillità esociale allo stadio. Con accordi sottobanco e mai alla luce del sole. E non si è mai puntato contro la prevenzione delle derive violente negli stadi”. Sébastien Louis è esperto di tifo radicale in Europa e nel Nordafrica. Ha collaborato con l’Unesco e l’Istituto del Mondo Arabo e ha scritto il libro ’– Gli altri protagonisti del calcio’. E oggi spiega di aver trovato molte corrispondenze tra l’suglidi Milan e Inter e le analisi del suo libro: “Non è la prima volta che si parla di rapporti tra esponenti delle curve e criminalità organizzata. Ma parliamo di pochissimi casi rispetto alla globalità del mondo. Questi fenomeni sono maggiormente sentiti in alcune curve metropolitane.