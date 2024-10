Claudia Sheinbaum ha giurato come prima donna presidente del Messico

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)ha prestato giuramentodel, cavalcando l’entusiasmo per i programmi sociali del suo predecessore ma affrontando anche sfide che includono livelli di violenza costantemente elevati. Dopo che, sorridente, ha prestato giuramento al Congresso, i legislatori hanno gridato “Presidenta! Presidenta!” usando la forma femminile diin spagnolo per lavolta in oltre 200 anni di storia delpaese indipendente. Ha fatto una lunga lista di promesse per limitare i prezzi della benzina e del cibo, espandere i programmi di distribuzione di denaro per donne e bambini, sostenere gli investimenti aziendali, l’edilizia abitativa e la costruzione di ferrovie per passeggeri. Ma ogni menzione dei cartelli della droga che controllano gran parte del paese è stata breve e vicina alla fine della lista.