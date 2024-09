Manifestazioni antisemita governo rafforza la sicurezza Piantedosi | Inevitabile vietare quella per il 7 ottobre

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 1 ottobre 2024) L'antisemitismo in Italia sta vivendo un momento critico, con un aumento allarmante degli episodi di odio contro la comunità ebraica. Negli ultimi mesi, in particolare dopo gli eventi del 72023, si è registrato un incremento esponenziale degli atti antisemiti, portando a una mobilitazione delle autorità per garantire lapubblica.Secondo i dati forniti dalla Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC), nel 2023 sono stati documentati 454 episodi di antisemitismo, un numero che segna un incremento significativo rispetto ai 241 episodi del 2022. Questo aumento è stato descritto come "inquietante" e ha suscitato preoccupazioni non solo tra le autorità, ma anche nella comunità ebraica stessa.