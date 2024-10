Il derby 1 Chiesanuova il segreto è nella fase difensiva

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Buona la terza! Al terzo tentativo contro la Sangiustese VP e dopo i due 0-0 anche in campionato, contro Montegranaro e Matelica, ilè tornato alla vittoria. La prima al "Sandro Ultimi" in una stagione che finalmente vedrà i biancorossi giocare sempre nel loro impianto. C’è stato equilibrio anche in questo confronto contro i rossoblù, ma stavolta la squadra di Mobili l’ha saputo spezzare nel corso della ripresa, sbloccando con l’ex Sopranzetti. Tra l’altro al primissimo centro in Eccellenza in carriera. "Beh in passato giocavo più inarretrata – ci dice il centrocampista classe 2000 – e sono felice per il gol anche perché non lo stavamo trovando da un po’. Dente avvelenato? No anzi, con la Sangiustese e Valdichienti prima sono stato bene (invece Crescenzi, "traditore" in estate, è stato oggetto di cori di scherno ndc) anche se il secondo anno era stato difficile".