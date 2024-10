Condannati a 5 anni gli amministratori di Prestige | fecero fallire la società in cui investirono 8 ex calciatori da Toni a Montolivo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Promettevano di investire in alberghi di lusso in Austria e resort in Basilicata. E invece fu un clamoroso flop. Undicidopo il fallimento, i due soci dellasrl –immobiliare fondata nel 2010 – Fabio Viero, amministratore delegato, e Ugo Ano Barchiesi dovranno scontare cinquedi carcere. Sono statiin via definitiva per bancarotta fraudolenta. Tra i soci vip che si erano fidati di questo progetto c’erano molti exprofessionisti di Serie A, tra cui Lucae Riccardo. L’epilogo di: tante promesse e nient’altroOperazioni e investimenti promessi, ma mai concretizzati. E i guadagni straordinari prospettati si sono trasformati in debiti insanabili. Nato nel 2010, il progetto dell’azienda immobiliareè durato solamente 3. Buchi da milioni di euro che avevano costretto la procura ad avviare un’inchiesta.