Avi Coop c’è l’advisor L’obiettivo è favorire la reindustrializzazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Novità nella vicenda Avi., realtà produttiva del Gruppo Amadori per la macellazione e il confezionamento dei tacchini, chiusa nei mesi scorsi, per la quale era stata raggiunta un’intesa per tutelare i circa 200 addetti rimasti senza occupazione. Uno dei temi chiave dell’accordo, firmato in giugno a Firenze in Regione, riguarda ladel sito dismesso di Monteriggioni e ora, da parte di Avi., è ufficiale l’ingaggio di un advisor perladell’area. E intanto prosegue la collaborazione con l’amministrazione di Monteriggioni, la Provincia di Siena e la stessa Regione "per monitorare e sostenere il percorso definito al tavolo regionale prima dell’estate".