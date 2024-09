Shakthar Donetsk-Atalanta | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 30 settembre 2024) Gara valida per la seconda giornata di Champions League 2024/2025. Entrambe le squadre vogliono muovere la classifica essendo reduci dai rispettivi pareggi all’esordio.si giocherà mercoledì 2 ottobre 2024 alle ore 18.45 presso l’Arena Auf Schalke di Gelsenkirchen.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Ancora una italiana sulla strada degli ucraini che, dopo aver affrontato il Bologna al Dall’Ara pareggiando a reti bianche, dovranno vedersela con i bergamaschi cercando di fare molto di più. Dopo un inizio di campionato sottotono, La squadra di Pusic ha trovato una certa continuità infilando due vittorie un pareggio. Considerato l’avversario che avevano di fronte all’esordio in Champions League, l’Arsenal, il pareggio ottenuto dai bergamaschi non è sicuramente da buttare.