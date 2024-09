Scusate questo è ridicolo! | furia Panatta alla Domenica Sportiva caos in studio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il caso Sinner e il ricorso della Wada continuano a far discutere il mondo del tennis di oggi e anche quello di ieri. Tra i difensori più convinti di Jannik c'è ovviamente Adriano. L'ex campione azzurro intervenendoha voluto mettere le cose in chiaro alzando anche i toni: "caso è! E' solo una questione politica", ha tuonato. E ancora: "Conricorso - continua- vuol far vedere al mondo che esiste. Si tratta solo di una questione politica".è un vero e proprio fiume in piena. Poi parlando di Jannik afferma: "E' pulito, spero lo siano anche quelli che lo devono giudicare". Ma non finisce qui.continua nel suo ragionamento: "Ci mancava la Wada adesso, eravamo in pensiero.