Laziomania | Baroni ricorda Sarri è una squadra consapevolmente incosciente|Primapagina

2024-09-30 10:00:00 Fermi tutti! Una Lazioincosciente. Lacapitolina dà un segnale forte al campionato vincendo sul campo della prima in classifica e conquistando i primi tre punti in trasferta. Una vittoria nella quale c'è l'essenza e l'identità di Marco, che nei tre mesi di lavoro ha portato una mentalità e un'attitudine tutta nuova. Questa Lazio accelera, aggredisce, attacca, rischia qualcosina ma viene premiata da un atteggiamento propositivo e dal suo coraggio. A Torino arriva un successo prezioso, che consente ai biancocelesti di risalire la classifica. Una gara che mette in evidenza le qualità di una rosa intercambiabile, in cui alcuni singoli spiccano ma che presenta tanti giocatori che possono rivelarsi importanti nel corso della stagione.