La Yuasa Battery dà battaglia Monza la spunta solo a tie break

(Di lunedì 30 settembre 2024)2 Mint Vero Volley 3: Zhukoiski 2, Antonov 17, Cubito, Vecchi (L2), Demyanenko 7, Mattei 14, Comparoni, Petkovic 30, Fedrizzi 9, Marchiani, Cvangiger, Tatarov 1, Schalk, Marchisio (L1) All. Ortenzi VERO VOLLEY: Lee, Taiwo, Juantorena, Rohrs 11, Marttila 15, Mancini, Beretta 12, Kreling 3, Pichio, Di martino 12, Gaggini (L), Szwarc 30. All. Eccheli Arbitri: Saltalippi - Cesare Parziali: 23-25 (29’), 25-16 (23’), 30-32 (35’), 26-24 (33’), 9-15 (19’) Note: Spettatori 2162 (1563 paganti e 599 abbonati), incasso 15.568 euro. Davanti ad oltre 2000 spettatori lafa il suo esordio in Superlega con un punto e tante buone indicazioni, contro unaseppur incerottata ma pur sempre reduce da una finale scudetto pochi mesi fa.