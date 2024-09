Bozhanaj tanta corsa ma si spegne Abiuso troppo isolato davanti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) GAGNO 6 Oggettivamente sui tre gol doriani colpe ne ha pochine. E sullo 0 a 0 neutralizza due punizioni velenose dei blucerchiati. DELLAVALLE 6 tra delle poche cose piacevoli del pomeriggio. Buon palleggio, belle sgroppate sulla fascia e anche un’occasione disinnescata da Silvestri. Pecca di inesperienza sulla rete di Ioannou (23’ st Beyuku 5,5 Nel rapporto costi/benefici pesano più i suoi errori che la rete che accorcia le distanze). ZARO 6,5 La giornata che sanciva le sue cento presenze in canarino meritava miglior sorte, anche perchè la sua prestazione è stata tra le poche impeccabili dei gialli. Nel finale va a fare, invano, il centravanti aggiunto. CALDARA 5,5 Gara senza sbavature fino alla salita sbagliata che non mette in off-side Coda in occasione del terzo gol. Da un giocatore del suo livello, al di là dell’episodio, ci si aspetta comunque qualcosa di più.