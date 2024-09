A mister Magrini il risultato va stretto | Penalizzati dagli infortuni degli under

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Si è messa subito male la partita della Robur che ha perso prima Di Gianni, poi Bianchi, con il tecnico bianconero Lamberto(foto), coa ridisegnare in corsa il suo scacchiere. Alla fine la Robur è tornata con un punto, che per ilva pure un po’. "E’ vero che anche il Ghiviborgo ha preso, come noi, una traversa, ma di chance per segnare ne abbiamo avute di più noi – ha sottolineato –. Abbiamo costruito molto, il loro portiere ha fatto un paio di miracoli. Nel primo tempo siamo partiti bene, abbiamo rubato tre-quattro palle alte, ma ci è mancata l’ultima giocata, abbiamo trovato sempre la soluzione sbagliata". L’analisi continua: "Poi loro sono cresciuti: hanno dimostrato di essere molto bravi nel palleggio, nel muovere la palla e per una ventina di minuti ci siamo schiacciati, abbiamo pensato solo a difendere, per quanto in maniera abbastanza ordinata".