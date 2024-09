Strage di Marzabotto lo sconvolgente eccesso di malvagità e il caso dell’armadio della vergogna | i processi per l’eccidio nazifascista

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Perdi Monte Sole – passato alla storia come ladidove sorge il sacrario – ci sono stati duepenali. La prima condanna risale al 1951 nei confronti del Maggiore Walter Reder, morto nel 1991. L’ufficiale delle Waffen-SS durante la guerra venne trasferito alla divisione Reichsführer-SS responsabile del massacro di almeno 770 persone: perlopiù anziani, donne e bambini. Al termineguerra Reder venne estradato in Italia, nel maggio del 1948, con l’accusa di crimini di guerra. Giudicato colpevole da un Tribunale militare di Bologna nel 1951, venne condannato al carcere a vita, ma venne rilasciato il 24 gennaio 1985 e si trasferì a Vienna, dove morì nel 1991. Reder ritrattò le dichiarazioni di pentito e la richiesta di scuse per lapiù grave avvenuta in Europa occidentale.