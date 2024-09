Quel Diavolo di un Morata Milan ecco il nuovo leader

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Alla faccia del ripiego. Tale, ai più, era sembrato Alvaro, in un’estate scandita dalle tappe di (non) avvicinamento a Joshua Zirkzee. L’estate è finita. E nel bel mezzo c’è stato pure un Europeo conquistato dal numero 7 con la fascia di capitano della Spagna. Ma niente: criticato, pure e parecchio, soprattutto in patria. Tanto da farlo andare via, nonostante un biglietto da visita che recitava 21 gol stagionali nell’ultima annata con la maglia dell’Atletico Madrid. E arrivato aello, gli è stata subito appiccicata la scomoda etichetta di erede di Giroud. Insomma: chili di sfiducia da una parte, chili di aspettative dall’altra. Si è preso tutto sulle spalle, Alvaro. E in poco tempo, anche il. Cinque partite, due gol, un assist, dicono i numeri.