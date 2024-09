Me l' hanno detto già tre volte Ma | il durissimo sfogo di Sinner chi c' è nel mirino

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Vogliono ammazzare Jannik ma Jannik è vivo. Francesco de Gregori e il suo Pablo non c'entrano, c'entra la Wada, ovvero l'agenzia mondiale antidoping che ha fatto ricorso ieri contro l'assoluzione del campione di Sesto Pusteria nell'annosa vicenda Clostebol. Una sorpresa per tutti, a cominciare da chi riteneva la faccenda chiusa a doppia mandata,in primis. Quella della famigerata commissione mondiale antidoping che deve pur far vedere di esistere ogni tanto, altrimenti chi ci lavora magari rischia di vedersi in mezzo alla strada, non ci sembra ricerca della verità ma una persecuzione maligna nei confronti di un campione che, pur essendo già stato giudicato pulitissimo nella vicenda doping che lo aveva colpito all'inizio dell'estate, è costretto a passare nuove settimane di passione senza capire il perché.