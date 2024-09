LIVE MotoGP GP Indonesia 2024 in DIRETTA | Martin imprendibile Bagnaia fatica fuori Bastianini e Marquez

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-3 Ormai Acosta si è arreso: 2.3 da. Lo spagnolo ha dominato, ma non ha sfruttato l’occasione di chiudere il Mondiale con la scivolata di ieri. Qui a Mandalika era superiore a tutti. -4ha subito guadagnato 8 decimi sulla coppia Morbidelli-Bezzecchi. -4 Stupisce vedere la Honda di Zarco in top10. -4 La top10 è completata da Morbidelli, Bezzecchi, Vinales, Quartararo, Zarco, Binder e Raul Fernandez. -4al comando con 1.8 su Acosta e 5.5 su. -5 Sorpasso pulito disu Morbidelli. E’ terzo. -5 Adessoè molto vicino a Morbidelli. -6 Bezzecchi sbaglia una frenata e viene passato da. -6 Situazione delicata per. Ha davanti Morbidelli e Bezzecchi, potrebbe ancora salire sul podio. Ma non ha un passo superiore ai connazionali, deve prendersi dei rischi -6dà la stoccata decisiva: 1.