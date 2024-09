Cosenza-Bari oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie B 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Ecco la, l’, latv e lodi, match dello stadio San Vito Marulla valevole per la settima giornata del campionato italiano di. La formazione calabrese allenata da Massimiliano Alvini, dopo la sconfitta di misura subita contro il Sassuolo nello scorso turno, vuole tornare a macinare punti e spera di farlo centrando un successo davanti al pubblico di casa., come seguire il match La squadra di Moreno Longo arriva da due vittorie consecutive ottenute contro Mantova e Frosinone e adesso vuole dare ulteriore continuità ai suoi risultati, in modo tale da scalare altre posizioni in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 28 settembre alle ore 15:00; latelevisiva sarà affia Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di. Sportface.