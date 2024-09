Comprare casa alle Canarie | quanto costa un appartamento a Tenerife

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 28 settembre 2024) Le isole, come molte altre parti del mondo a vocazione turistica, hanno di recente ristretto la possibilità dei privati di affittare le proprie case per brevi periodi, sottraendo molti appartamenti a siti come Booking e Airbnb. L’obiettivo era di far calare i prezzi per gli abitanti locali, ma secondo alcuni studi potrebbe verificarsi anche un effetto collaterale. Le persone che non possono più affittare la propriaai turisti potrebbero decidere di venderla, facendo calare i prezzi di acquisto di una. Un fenomeno già in corso adove, dopo anni di rialzi, il costo di unsi è stabilizzato. Il mercato immobiliareRecentemente le, in particolare l’isola di, hanno ristretto la possibilità dei privati di affittareai turisti per brevi periodi.