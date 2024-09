Attenzione rischio incendio! Ecco i due dispositivi che non vanno MAI collegati in contemporanea

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di sabato 28 settembre 2024)dueda non collegare MAI insieme: c’è ildi– Collegare piùalla stessa presa di corrente può sembrare un’operazione innocua, ma può avere conseguenze pericolose. Ci sono alcuni apparecchi che, semente, possono causare un sovraccarico, con il conseguentedi. Scopriamo quali sono e perché è importante evitarne l’uso simultaneo.a non sovraccaricare le prese Oggi, con l’aumento deielettronici in casa, utilizziamo sempre più spesso le prese multiple per collegare diversi apparecchi alla stessa fonte di alimentazione. Tuttavia, bisogna prestareall’utilizzo corretto di queste prese, poiché il collegamento contemporaneo di elettrodomestici che richiedono molta corrente può portare a un sovraccarico pericoloso.