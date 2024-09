Prato la filiera corta e i mestieri fanno scuola anche al Salone del Gusto di Torino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024), 27 settembre 2024 -, i suoi prodotti e i suoi artigiani dellaprotagonisti a Terra Madredel2024, in programma da oggi, 26 settembre, fino a lunedì 30 al Parco Dora di, organizzato da Slow Food in collaborazione con la città die la Regione Piemonte. Nel panel dedicato al tema "Nuovi modi di fare. Come città diverse possono crescere insieme" è intervenuta l'assessora alle Attività produttive Benedetta Squittieri, che ha presentato i progetti che il Comune dista portando avanti insieme alle associazioni di categoria e a vari produttori per promuovere le specialità del territorio, mauno stile di vita più sano a partire da ciò che mettiamo in tavola. Presentela presidente della condotta pratese di Slow Food, Luisa Peris.