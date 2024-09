Omicidio Maria Campai fermato un 17enne conosciuto online Cosa sappiamo sul movente

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 27 settembre 2024) Per la donna trovata morta dopo sette giorni di ricerche è statoun: l’accusa è dic’entra con MaraDonna 42enne di nazionalità rumena, Maraera scomparsa venerdì 20 settembre da Viadana, in provincia di Mantova, dove era arrivata da Parma la sera del 19 settembre, insieme ad un amico. Dopo l’allarme erano subito scattate le ricerche e, anche grazie alla trasmissione di Rai 3 Chi l’ha visto? la notizia della sua scomparsa si è diffusa in tutt’Italia ed ha assunto rilevanza nazionale. Novità sul caso Maraun(cityrumors.it / foto: Facebook @)Ricercata per sette interminabili giorni anche dai cani molecolari della Polizia, Maraè stata trovata senza vita nella tarda mattinata di giovedì 26 settembre proprio vicino al luogo in cui l’amico l’aveva lasciata.