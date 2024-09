Getta l’acido in faccia all’ex il racconto drammatico della ragazza | Non so cos’era ma bruciava

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 27 settembre 2024) Giovedì 26 settembre è iniziato il processo contro Said Cherrah, 26enne di origini marocchine accusato di aver tentato di sfregiare il volto dell’ex fidanzata 24enne con delacquistato al supermercato. Nonostante il divieto di avvicinamentoe gli arresti domiciliari a Broni, il 21 novembre del 2023 il ragazzo si è presentato ad Erba per parlare con lei. L’incontro I primi episodi di violenza si sono registrati nell’agosto del 2023 quando Cherrah, dopo essere stato lasciato dalla, le ha distrutto l’auto con un cric. Il ragazzo era finito in carcere e, una volta uscito, gli era stato imposto il divieto di avvicinamentofidanzata. Divieto che non è servito a molto poiché, come riferito da La Provincia di Como, il giovane il 21 novembre scrissefidanzata che dovevano vedersi, usando come scusa il fatto di aver fatto un incidente.