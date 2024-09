Ciclopedonale Valganna Dalla Regione 15 milioni | si realizza l’ultimo tratto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) A dicembre del 2022 era stato inaugurato il primo, che collega l’area delle miniere con il Laghetto Fonteviva, entrambi in territorio di Induno Olona. Ora ci sono le risorse per proseguire con il nuovo lotto della ciclabile della. È il vicepresidente del consiglio regionale (e capogruppo di Lombardia Ideale) Giacomo Cosentino ad annunciarlo. "Con la delibera di giunta regionale n. 3089 abbiamo finanziato con circa 1,5di euro l’importante progetto, presentatoComunità montana del Piambello, per il proseguimento della pistadellae, in particolar modo, il nuovoche partirà in prossimità del Laghetto Fonteviva e arriverà fino alle Grotte di". Cosentino parla di un’opera strategica per lo sviluppo delle valli. "Di portata storica perché sarà il tassello di collegamento tra lae Varese.