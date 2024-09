27 settembre Giornata del turismo | la Toscana punta sui piccoli borghi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Firenze, 272024 – Oggi, come ogni 27, si celebra laMondiale del, una ricorrenza pensata per la promozione globale del valore sociale, economico, culturale e politico del settore turistico e del suo contributo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Eppure le mete turistiche sono molto concentrate: si stima che il 70% dei turisti (tra di loro, solo cinque nazionalità rappresentano il 55% dei soggiorni stranieri: il 15% dagli Stati Uniti, Germania 12%, Francia 11%, Regno Unito 10% e dal Canada 7%) si concentra sull’1% del territorio italiano. A elaborare dati consolidati Banca d’Italia e Istat è stata The Data Appeal Company. Tra le città catalizzatrici di questi ritrovi di massa Roma, Venezia, Firenze, Milano e Napoli. Laè meta privilegiata dei turisti.