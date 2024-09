Pallanuoto Euro Cup 2024-2025 | l’AN Brescia inizia con un successo nel girone di qualificazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) E’ scattato il turno didell’Cup maschiledi, con i primi incontri dei gironi composti da 5 squadre: subito in acqua il, inserito nel Gruppo B, che a Budva, in Montenegro, ha esordito contro i magiari dell’Honved, sconfitti per 12-7, anche grazie alla tripletta di Irving, miglior realizzatore dell’incontro. Nell’altro match del raggruppamento i padroni di casa montenegrini del Budvanska Rivijera hanno liquidato i bosniaci del Banja Luka per 35-9, mentre hanno riposato i serbi del Valis Vega. Turno di riposo per il De Akker Team, inserito nel Gruppo F, nel quale hanno vinto all’esordio i greci del Panathinaikos ed i croati dello Jug Dubrovnik.